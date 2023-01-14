Происшествия 14 января 2023, 09:53 Бывшее здание ДК и начальной школы загорелось в Белгородской области Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре в бывшем здании Дома культуры Пресс-служба МЧС

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы в Корочанском районе. В своем Telegram-канале он добавил, что жителей близлежащих домов эвакуировали.

«В Корочанском районе произошел пожар на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы. Пострадавших среди мирных жителей нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара», — написал он.

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Гладков добавил, что эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, поэтому жителей временно вывезли на безопасное расстояние.

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В ночь на 13 января в Окуловском районе Новгородской области загорелся двухквартирный дом. Огонь захватил все здание. Позже под завалами нашли тела двух человек.

Крупный пожар в тот же день произошел в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сгорела гостиница. На момент возгорания в здании находился только охранник. В результате общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.