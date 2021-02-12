Бывшая супруга малазийского короля угодила в ДТП в Москве

Бывшая жена экс - короля Малайзии султана Мухаммада V Оксана Воеводина на своей странице в Instagram рассказала, что попала в ДТП. Об этом сообщил Пятый канал.

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла в Москве неподалеку от станции метро «Аэропорт». Воеводина за рулем Porsche вписалась в машину, стоящую впереди. «Она успела нажать на тормоз, однако быстро остановить машину из-за обледенения дороги не получилось», — добавил юрист девушки Иван Мельников. По данным издания, в результате столкновения никто не получил травм.