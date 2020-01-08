Бытовочный городок вспыхнул на северо-западе Москвы

Бытовочный городок загорелся на Лихоборской набережной в Головинском районе Москвы. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичном главке МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:22. «По предварительной информации произошло возгорание в бытовочном городке. Площадь пожара — около 600 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены два человека. Сведений о пострадавших не поступало, дальнейшая информация уточняется», — рассказали в ведомстве.

Источник в экстренных службах рассказал «360», что пожарные на данный момент ликвидировали открытое горение. Точной информации о причинах пожара пока нет.