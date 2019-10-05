Бытовку на дороге к несанкционированной свалке подожгли в Подмосковье

Бытовку и автомобиль подожгли коктейлем Молотова у поселка совхоза «Останкино» Дмитровского городского округа в ночь на 5 октября. Они закрывали дорогу к несанкционированной свалке строительного мусора. Об этом «360» рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере образования отходов Подмосковья Лилия Белова.

«На бытовку, которую поставила администрация округа, с находящимся там сотрудником ЧОПа было совершено нападение. Цель — устранение препятствия для своей в прямом смысле слова грязной и вонючей деятельности. Коктейли Молотова полетели в бытовку и на автомобиль охраны, и только чудом никто из людей не пострадал», — сказала Лилия Белова.

Администрация городского округа поставила бытовку потому, что транспорт к свалке ездил через муниципальную территорию. Об этом «360» сообщил главный госинспектор Подмосковья в области охраны окружающей среды Вадим Воронцов.

«21 июля этого года мы с правоохранительными органами уже проводили там рейд, было изъято порядка 15 единиц техники с этого места. На этом работы там закончились. Оценку ущерба составила 17,5 миллиона рублей», — пояснил он.

Источник фото: телеканал «360»

Собранные материалы ведомство передало в Дмитровское УВД, чтобы там возбудили уголовное дело.

Сигналы о том, что на свалку снова начали свозить строительный мусор, стали поступать в конце августа. Сотрудники инспекции в области охраны окружающей среды вместе с полицией снова приехали на свалку, но уже ночью. Тогда изъяли две единицы техники.

«Сейчас деятельность свалки пресечена, разыскивается собственник земельного участка, он уже известен. Оформляем его принудительное доставление к нам. Материалы находятся в полиции», — рассказал Вадим Воронцов.

Он отметил, что в ночном поджоге бытовки никто не пострадал. Охранника в момент нападения внутри не было. 5 октября вечером там снова появится бытовка, но уже металлическая. Кроме того, с 21:00 до 06:00 на месте будет дежурить полиция.

Судя по словам местных жителей, присутствие полиции будет не лишним. Сейчас у экологов есть все доказательства, что свалка незаконна. Но, несмотря на это, борцам за природу поступают угрозы. «Поступали и поступаю угрозы. Страшно. Некоторые люди боятся сюда приезжать на своих машинах. Снимают номера, угрожают. Угрожают и физической расправой, и семьям угрожают», 0151— сказал местный житель Артем Сенчин.

Поисками злоумышленников займется полиция, так как они своими действиями нанесли ущерб, а это уголовное преступление.

Говоря о судьбе самой незаконной свалки, Вадим Воронцов отметил, что территорию рекультивируют.