В Москве днем загорелись бытовки. Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом рассказал источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, возгорание произошло напротив бульвара Андрея Тарковского, дом 3. Площадь составила примерно 800 квадратных метров. На место выехали спасатели и бригада скорой помощи. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.