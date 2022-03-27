Бытовки загорелись на севере Москвы, появилось видео

Несколько бытовок загорелись на севере Москвы. Пожар произошел на Коровинском шоссе. В распоряжении «360» появились кадры с места.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Пожар случился на Коровинском шоссе, дом 10, строение 2.

Очевидец запечатлел на кадрах работу пожарных. Судя по видео, возгорание уже ликвидировали. Несколько бытовок сильно обгорели. Находился ли кто-то внутри, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что изначально стало известно о возгорании четырех бытовок. Но впоследствии огонь распространился и охватил еще как минимум две бытовки. Причины пожара неизвестны.

Накануне в Москве произошел пожар в женском СИЗО № 6. По сведениям от источника «360», возгорание случилось на первом этаже в одном из зданий следственного изолятора. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в сушильном шкафу. Эвакуировали 150 человек. О пострадавших не сообщалось.