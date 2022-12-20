20 декабря 2022, 14:40
Бытовка загорелась в Выборгском районе Петербурга
Вечером в понедельник, 19 декабря, сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в Выборгском районе Петербурга. На улице Кантемировской загорелась бытовка, написали «Невские новости».
Прибывшие на место ЧП спасатели буквально за полчаса ликвидировали возгорание. В тушении участвовали две единицы спецтехники и десять человек личного состава МЧС.
Реклама
Информации о пострадавших не поступало.
Реклама
Санкт-Петербург
Пожары
Реклама
Реклама