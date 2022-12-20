Происшествия 20 декабря 2022, 14:40 Бытовка загорелась в Выборгском районе Петербурга

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Вечером в понедельник, 19 декабря, сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в Выборгском районе Петербурга. На улице Кантемировской загорелась бытовка, написали «Невские новости».

Прибывшие на место ЧП спасатели буквально за полчаса ликвидировали возгорание. В тушении участвовали две единицы спецтехники и десять человек личного состава МЧС.

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Информации о пострадавших не поступало.

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