Происшествия 09 декабря 2022, 14:09 Быстрое распространение огня в ТЦ «Мега Химки» объяснили упущенным временем ТАСС: попытки сварщиков потушить пламя в ТЦ «Мега Химки» привели к потере времени РИА «Новости»

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Занимавшиеся сварочными работами в гипермаркете OBI торгового центра «Мега Химки» сотрудники пытались самостоятельно потушить пламя. Это привело к потере времени и распространению огня на большой площади. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель экстренных служб.

Собеседник подчеркнул, что пока версия о том, что пожар начался по вине сварщиков, предварительная.

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«Они пытались самостоятельно потушить возгорание. Из-за этого было упущено время, и пожар быстро развился», — заявил собеседник агентства.

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Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском проспекте начался утром в пятницу, 9 декабря. Площадь распространения огня составила семь тысяч квадратных метров. По словам сотрудников торговой площадки, во время пожара произошел взрыв, из-за которого обрушилась крыша.

Следователи завели уголовное дело о хранении продукции и услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий о причинах возникновения огня. Среди них — короткое замыкание, нарушение техники безопасности во время сварки и поджог.