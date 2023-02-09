Эксклюзив 09 февраля 2023, 10:19 «Быстро оделась и выскочила». Пенсионерка — о своих чувствах после взрыва в Новосибирске Пенсионерка из пострадавшего при взрыве в Новосибирске дома рассказала о случившемся

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Взрыв, прогремевший в доме Новосибирска, был очень сильным. Об этом «360» рассказала пенсионерка, которая жила в пятиэтажке. По ее словам, она быстро собралась и вышла из здания.

«Проснулась где-то в 06:00 (02:00 по московскому времени), а в 07:40 (03:40 по московскому времени) прозвучал как будто взрыв. Я стояла и подскочила, испуг был. Глянула за окно — там все нормально. Я быстро оделась и выскочила, обратно уже не зашла. Взрыв был очень сильный», — вспомнила она.

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Прокурор Новосибирской области Александр Бучман подтвердил, что пожар в доме удалось потушить. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Глава ведомства побывал на месте происшествия.

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«Прокуратурой области создана мобильная приемная, которая возглавлена мною лично с целью восстановления прав граждан», — добавил Бучман.

Утром 8 февраля в доме на Литейной улице в Новосибирске взорвался газ. В результате ЧП два подъезда обрушились. Из здания успели эвакуировать 50 человек. По последним данным, трое жильцов погибли, еще восемь пострадали. Мэр города Анатолий Локоть заявлял, что судьба еще 11 человек неизвестна.