«Было видно, что машина неуправляемая». Грузовик влетел в детский сад в ХМАО

Грузовик врезался в здание детского сада «Елочка» в Ханты-Мансийске, предположительно, из-за отказа тормозов. В результате аварии никто не пострадал.

«У грузового автомобиля, по предварительной информации, отказали тормоза, поэтому он въехал в здание… Наряд ГИБДД выехал, проверку проводят», — сообщили «360» в управлении МВД по ХМАО.

Заведующая детским садом Инна Ярманова рассказала «360», что грузовик въехал в ограждения здания, но, к счастью, обошлось без серьезных повреждений.

«Ущерба практически нет по малым формам, на участке не задето ничего. Штукатурка незначительно отпала», — сообщила заведующая.

Наталья, которая стала очевидцем аварии, в разговоре с «360» подтвердила, что на самой площадке детского сада никого не было. Лишь девушка, которая, видимо, забрала ребенка и направлялась к выходу.

«Скорость была километров 30-40, я не эксперт, точно сказать не могу. Но точно было видно, что машина неуправляемая», — поделилась она.

Подробности происшествия выясняются.