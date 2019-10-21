«Было видно, что машина неуправляемая». Грузовик влетел в детский сад в ХМАО
«У грузового автомобиля, по предварительной информации, отказали тормоза, поэтому он въехал в здание… Наряд ГИБДД выехал, проверку проводят», — сообщили «360» в управлении МВД по ХМАО.
Заведующая детским садом Инна Ярманова рассказала «360», что грузовик въехал в ограждения здания, но, к счастью, обошлось без серьезных повреждений.
«Ущерба практически нет по малым формам, на участке не задето ничего. Штукатурка незначительно отпала», — сообщила заведующая.
Наталья, которая стала очевидцем аварии, в разговоре с «360» подтвердила, что на самой площадке детского сада никого не было. Лишь девушка, которая, видимо, забрала ребенка и направлялась к выходу.
«Скорость была километров 30-40, я не эксперт, точно сказать не могу. Но точно было видно, что машина неуправляемая», — поделилась она.
Подробности происшествия выясняются.