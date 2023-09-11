Эксклюзив 11 сентября 2023, 12:52 «Было тяжело дышать». Телефон задымился в руках ученицы в школе Дмитрова Администрация школы № 8 Дмитрова: телефон ученицы задымился из-за самовозгорания Unsplash

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Телефон одной из учениц школы № 8 Дмитрова задымился на перемене. Подробности случившегося рассказали «360» другие учащиеся, а также администрация образовательного учреждения.

Одна школьница слышала от других детей, что телефон якобы взорвался.

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«Там дышать кому-то тяжело было», — отметила ученица.

Сама девочка чувствовала себя нормально. Она сообщила, что лишь ощутила запах гари. По словам учащейся, пожарные в школу не приезжали.

Другая школьница видела хозяйку телефона. В момент происшествия собеседница «360» разговаривала с друзьями.

«Почувствовали гарь, потом увидели девочку с дымящимся телефоном. Она побежала на выход — и все. Девочку эту я не знаю. На вид она в пятом-седьмом классе, но точно не в шестом, потому что они отдыхали», — рассказала учащаяся.

Комментарий школьной администрации

Администрация СОШ № 8 сообщила «360», что телефон задымился в руках у девочки в гардеробе во время перемены. Причиной стало самовозгорание устройства, указали в школе.

«Очаг потушен. Дети выведены из помещения. Пострадавших нет», — подытожили в администрации.