Эксклюзив 18 ноября 2022, 17:58 «Было страшно». Жительница Петербурга рассказала, как встретила убийцу пенсионерки СК возбудил дело по факту убийства пенсионерки в Пискаревском парке Санкт-Петербурга Пресс-служба Следственного комитета

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Молодой человек, напавший с ножом на пенсионерку в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, попросил помощи у прохожей после неудачной попытки покончить с собой. Очевидица рассказала «360», что мужчина полз на четвереньках и был весь в крови.

По словам собеседницы «360», она увидела раненого молодого человека, когда возвращалась с работы.

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«Вижу — человек ползет — как животное, на четвереньках. Я сначала не поняла — в жизни такого не видела за 45 лет. Потом, когда он дополз до куста, где его нашли, я спросила, нужна ли ему помощь, вызвать ли скорую. Он сказал — да», — рассказала Шорена Маллаева.

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Женщина добавила, что молодой человек был пугающе бледен, а на его одежде была кровь.

«Потом я дозвонилась до скорой и ушла, потому что мне надо было торопиться. С ним рядом было страшно стоять. Сегодня в интернете читаю, что про него написано — это ужас, жить страшно теперь стало. Если человек настолько нездоровый, как его можно выпускать на улицу?», — задалась вопросом собеседница «360».

СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства против местного жителя 1996 года рождения. По предварительным данным, он набросился на пенсионерку и ударил ее ножом не менее 15 раз, от чего она скончалась на месте.

Одноклассник задержанного рассказал «360», что молодой человек испытывал трудности в общении с людьми. По словам петербуржца, они практически не общались.