«Было очень много крови. Дети были раскиданы». Очевидцы о ДТП в Зеленограде
Очевидец ДТП Маргарита Буторина рассказала телеканалу, что пешеходов на улице Каменка, где произошла авария, «видно очень плохо», несмотря на то что проезжая часть освещена.
«Все машины стали останавливаться — было понятно, что что-то произошло. Я увидела, что люди выходят из машины, бегут куда-то вперед», — сообщила очевидец.
Картина была ужасная: женщина лежала лицом вниз, было очень много крови. Дети были раскиданы в разные стороны.Маргарита Буторинаочевидец ДТП
Она рассказала, что все пострадавшие находились без сознания.
«Две совершенно маленькие девочки: у одной слетел сапожок, в сторонке валялся самокат. У старшей девочки была явно сломана нога», — добавила собеседница телеканала.
Водители, остановившиеся из-за аварии, «принесли пледы, какие-то коврики, чтобы их накрыть, прощупывали пульс, смотрели дыхание. Естественно, старались не трогать [пострадавших], потому что это опасно», продолжила очевидец.
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Машина сбила женщину возрастом около 60 лет, и двух девочек — двух-трех лет и пяти, рассказал источник «360». Пятилетняя девочка и пожилая женщина позднее скончались. Ранее сообщалось, что дети переходили дорогу вместе с матерью, но скорее всего это была бабушка девочек.
Жительница Зеленограда Наталия Калайдина написала в соцсети, что все пострадавшие шли по пешеходному переходу, женщина держала младшего ребенка за руку, рядом шагала вторая девочка с самокатом.
«Их отбросило порядочно от перехода, что говорит о скорости, с какой ехала машина», — рассказала пользовательница.
По словам жительницы Анастасии Горбовой, старшая девочка скончалась от черепно-мозговой травмы, младшую ввели в искусственную кому. О том, откуда появились эти сведения, женщина не сообщила.