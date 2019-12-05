«Было очень много крови. Дети были раскиданы». Очевидцы о ДТП в Зеленограде

Жители подмосковного Зеленограда сообщили подробности автоаварии, в которой пострадала женщина с двумя маленькими детьми — машина сбила их на пешеходном переходе. По данным источника «360», женщина и пятилетний ребенок позднее скончались.

Очевидец ДТП Маргарита Буторина рассказала телеканалу, что пешеходов на улице Каменка, где произошла авария, «видно очень плохо», несмотря на то что проезжая часть освещена.

«Все машины стали останавливаться — было понятно, что что-то произошло. Я увидела, что люди выходят из машины, бегут куда-то вперед», — сообщила очевидец.

Картина была ужасная: женщина лежала лицом вниз, было очень много крови. Дети были раскиданы в разные стороны. Маргарита Буторина очевидец ДТП

Она рассказала, что все пострадавшие находились без сознания.

«Две совершенно маленькие девочки: у одной слетел сапожок, в сторонке валялся самокат. У старшей девочки была явно сломана нога», — добавила собеседница телеканала.

Водители, остановившиеся из-за аварии, «принесли пледы, какие-то коврики, чтобы их накрыть, прощупывали пульс, смотрели дыхание. Естественно, старались не трогать [пострадавших], потому что это опасно», продолжила очевидец.

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Машина сбила женщину возрастом около 60 лет, и двух девочек — двух-трех лет и пяти, рассказал источник «360». Пятилетняя девочка и пожилая женщина позднее скончались. Ранее сообщалось, что дети переходили дорогу вместе с матерью, но скорее всего это была бабушка девочек.

Жительница Зеленограда Наталия Калайдина написала в соцсети, что все пострадавшие шли по пешеходному переходу, женщина держала младшего ребенка за руку, рядом шагала вторая девочка с самокатом.

«Их отбросило порядочно от перехода, что говорит о скорости, с какой ехала машина», — рассказала пользовательница.

По словам жительницы Анастасии Горбовой, старшая девочка скончалась от черепно-мозговой травмы, младшую ввели в искусственную кому. О том, откуда появились эти сведения, женщина не сообщила.