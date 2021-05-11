«Было невозможно дышать»: школьник рассказал о нападении стрелка на казанскую гимназию

Взрыв, который прогремел во время стрельбы в казанской школе, показался очень мощным. После этого в классе стало тяжело дышать. Об этом корреспонденту «360» рассказал один из очевидцев — ученик девятого класса.

Подросток пояснил, что все происходило около 09:00. Шел второй урок — русского языка, а учительница вышла из класса по делам.

«Мы увидели, как младшие классы выбегают. <…> Подумали, что это учебная тревога. Я вышел осмотреться — произошел какой-то взрыв, я вернулся в класс», — рассказал девятиклассник.

Были очень сильные толчки, первые три — очень мощные. Остальные — как будто выстрелы сильные ученик 9-го класса.

По его словам, по громкой связи директор сделал короткое объявление о необходимости закрыться в кабинетах, не открывать никому дверь и заткнуть, по возможности, имеющиеся щели.

«В классе было невозможно дышать. <…> [Пахло] каким-то газом. Мы в итоге вышли оттуда, нас к себе позвала учитель, мы закрылись, сидели около стенок, чтобы ничего не попало, и ждали, когда все закончится», — поделился учащийся казанской школы.

Помощь пришла, добавил он, через 20-30 минут. Детей вывели через задний ход за территорию школы и попросили уйти на безопасное расстояние, пока не придут родители. Полиция близко к учебному заведению никого не подпускала.

Молодого человека, который открыл огонь по учителям и школьникам, задержали. В школу 19-летний Ильназ Галявиев пришел с оружием, разрешение на которое получил за две недели до нападения. Ружье он нес открыто. От руки стрелка погибли девять человек, более 20 пострадали.