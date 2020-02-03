«Были искры, много»: очевидец рассказал, как аварийно садился самолет в Томске

Во время посадки пассажирского самолета в Томске из-под разрушенного шасси летели искры. После инцидента диспетчеры не дали сесть следом самолету из Москвы.

«Вышел в момент посадки самолета из Екатеринбурга из машины с мыслями, что сейчас заказы пойдут. При касании самолета полосы были искры, достаточно много. Но он сел и покатился дальше», — рассказал РИА «Томск» местный таксист Сергей Трусов.

Собеседник добавил, что на взлетно-посадочную полосу после приземления самолета со сломанным шасси сразу приехали несколько скорых и «парк машин спасателей».

Ранее стало известно, что в томском аэропорту Богашево приземлился самолет Bombardier авиакомпании «РусЛайн» из Екатеринбурга. Во время посадки у него разрушилась передняя стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всего на борту воздушного судна на момент аварии находились 36 человек. Самолеты, которые должны были приземлиться в Томске, направили на запасной аэродром в Новосибирске.