Эксклюзив 21 июня 2023, 12:59 «Были дикие боли». Жительница Братска рассказала, с чем столкнулись ее дочери после отравления шаурмой Жительница Братска заявила, что ее дочерей мучили боли после отравления шаурмой РИА «Новости»

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Более 100 человек отравились шаурмой из кафе в Братске. Среди пострадавших оказались две сестры 18 и 24 лет. Их мать Светлана Баринова рассказала «360», что девушек мучили сильные боли. Врачи подтвердили уже, что у одной из них сальмонеллез.

«Состояние нормализовалось, но выписывать не собираются. У старшей дочери пришел результат анализов — подтверждение сальмонеллеза», — сообщила женщина.

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Результаты анализов младшей пока ждут.

«12 июня поели [шаурму], 13-го утром они проснулись с этими симптомами. И это не прекращалось! Были дикие боли, как они кричали! Там такие спазмы шли», — вспомнила мама девушек.

По ее словам, у сестер были понос, рвота, головная боль, температура. Баринова на следующий день повезла дочерей в инфекционную больницу, медучреждение было переполнено — сначала там даже мест не нашли.

«Все знают в лицо хозяина кафе, которое временно закрыли. Изначально там не было условий, там закуток — рядом с домом пристройка. Просто забегаловка. Не должны были давать разрешение на открытие заведения», — считает жительница Братска.

Ее семья намерена подавать в суд на бизнесмена.

«Почему им с рук все сходит. Такой вред, ущерб здоровью! Сколько эта сальмонелла будет из организма выводиться?» — задалась вопросом Баринова.

Массовое отравление шаурмой произошло в Братске в середине июня. Людям стало плохо после посещения кафе «Шаурму хочу». По последним данным, пострадал 101 человек, в том числе 22 ребенка. Всего госпитализировали 51 местного жителя. Владельца заведения отправили под домашний арест. В его отношении завели уголовное дело.