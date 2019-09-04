«Была жирная, сочная конопля». Бизнесмен арендовал дачу и заявил в полицию на хозяйку

Валентина из Хакасии решила сдать свою дачу в аренду местному бизнесмену — владельцу ночного клуба. Однажды она приехала к себе на участок и увидела сломанные замки и похожую на марихуану траву. Женщина вызвала полицию.

Местный участковый зафиксировал вскрытые замки, но на траву внимания не обратил. По словам женщины, потом она на всякий случай скосила марихуану, а через несколько дней ее забрали в отделение.

Однако в полицию женщину увезли не из-за конопли. Оказалось, что арендатор обвинил даму в том, что она украла его газонокосилку. Возмущенная такой несправедливостью Валентина начала драться с полицейскими и укусила патрульного за руку. В итоге возбудили одно уголовное дело. Но не по поводу конопли и не по поводу газонокосилки. А по факту укуса полицейского.

Сейчас Валентина находится на свободе, поэтому корреспондент «360» побеседовал с ней. Хозяйка дачи рассказала, что о марихуане узнала от соседей.

«Мы стали все скашивать. Трава была и полтора, и метр семьдесят, и два метра. Была жирная, сочная конопля», — поделилась Валентина

Источник фото: телеканал «360»

Дачница добавила, что конопля была облагорожена, поэтому пришлось вырывать ее с корнем. А по поводу газонокосилки заверила: ничего не брала. Считает, что ее специально хотят оклеветать, чтобы отвлечь внимание от главного.

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«Я скосила их урожай. Я в следственном комитете так и сказала, что полицейские крышуют своих наркоманов», — заявила Валентина.

Арендатор дачи — молодой парень, владеющий ночным клубом, рассказал, что на самом деле его всю жизнь его тянуло на природу, в деревню. Поэтому он взял в аренду дом с участком.

«Мечтал всегда о даче, хотел снять в аренду. Решился. Посадил картошку, морковку, свеклу, какой-то кориандр, базилик, но я действительно не смог ухаживать за дачей в плане того, чтобы косить траву или что-то еще, вот и выросло», — заверил арендатор участка.

Парень добавил, что был не в курсе насчет конопли. А по поводу украденной газонокосилки пояснил, что ее действительно кто-то украл. Но он уже не держит зла на хозяйку. Бизнесмен расторг с ней договор и теперь, возможно, арендует дачу у других людей.