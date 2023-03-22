Эксклюзив 22 марта 2023, 04:21 «Была в ужасе». Хозяйка жестоко убитой собаки в Хакасии рассказала о судьбе пса Подростки в Хакасии жестоко замучили собаку и снимали издевательства на видео Pixabay

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В селе Чапаево Усть-Абаканского района Хакасии подростки жестоко убили собаку, при этом снимали издевательства на видео. Хозяйка замученного пса рассказала «360», как ей удалось найти питомца и кто оказался мучителем.

Собака сбежала в ноябре. По словам Натальи, кобель загулял и устроил подкоп под забор. С тех пор его искали, но нашли уже изувеченный труп. Соседка подсказала, что в заброшенном здании в селе лежит собака.

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«Я когда пошла, посмотрела, я просто в ужасе была», — призналась Наталья.

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Она случайно увидела на соседской собаке ошейник своего пропавшего кобеля, но не смогла добиться ответа, откуда он там взялся. Позже все стало ясно.

Наталья рассказала, что видеозапись с мучением ее собаки нашли у соседа. Подросток снимал на камеру, как его товарищ издевается над собакой.

Женщина отметила, что теперь ей угрожает родственница этого мальчика. Обвиняет ее в том, что она якобы отравила их собаку. Наталья сетует, что не травила животных никогда, у нее в доме живет несколько собак и кошек. Погибшей собаке было семь лет. Пес всю жизнь прожил в семье, был добрым и доверчивым, любил детей.

«Он так детей любил, он и доверился им, что подошел, не кусался никогда», — рассказала Наталья.

Хозяйка убитого пса заявила, что будет добиваться, чтобы виновных привлекли к ответственности. Оба подростка, по словам Натальи, стоят на учете в полиции.

«Посмотрите, что творится. Это сначала они собаку убьют, а потом еще кого-то затащат, это же ненормально. Они были пьяные на видео и обкурились. <…> Дальше ждать — еще что-то будет», — отметила Наталья.