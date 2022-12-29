Эксклюзив 29 декабря 2022, 20:39 «Была паника». Пассажирка рейса Москва — Калининград рассказала о взрыве пауэрбанка в самолете Видео «360»: пауэрбанк взорвался на борту самолета Москва — Калининград в Домодедове

Читать 360tv в

Вечером 29 декабря на борту рейса Москва — Калининград в аэропорту Домодедово взорвался пауэрбанк. В салоне началась паника, люди пытались выйти на улицу, рассказала «360» пассажирка самолета.

«Воспламенилось портативное устройство, были и искры. В центре возгорания была паника, крики, оры. Люди пытались выйти», — рассказала собеседница «360».

Реклама

Она добавила, что все были озадачены только одним — как можно скорее потушить огонь.

Реклама

«Команда была непосредственно от командира воздушного судна. Никто не пострадал. Эвакуация прошла не за 90 секунд по стандарту, но возгорание потушили в процессе», — уточнила пассажирка.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пассажиров вывели на улицу. Сейчас люди решают вопрос с рейсом в Калининград. По словам девушки, рейс переносят каждые полчаса — по последней информации, борт отправится в 21:30.

Пожар на борту самолета ликвидировали силами экипажа, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В ведомстве рассказали, что проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.