Эксклюзив 02 апреля 2023, 21:18 «Была паника». Очевидец рассказал подробности о взрыве в кафе Петербурга Раненный посетитель рассказал, что происходило в кафе после гибели Владлена Татарского Соцсети

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Во время творческой встречи военкора Владлена Татарского в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел взрыв. Получивший ранения посетитель рассказал «360», что происходило в заведении после этого.

Он отметил, что пришел в кафе, чтобы послушать Владлена Татарского. Мероприятие шло в спокойном русле. В какой-то момент одна из посетительниц подарила ему статуэтку.

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«Потом произошел хлопок. Я сразу побежал на улицу со всеми. Был шок. У всех людей была паника. Никто не понимал, что происходит. Многие плакали», — сказал он.

Потом петербуржец узнал о гибели Владлена Татарского. Также мужчина сообщил, что у некоторые пострадавших были тяжелые ранения.

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге травмы получили 23 человека, сообщал РЕН ТВ. По данным источника, среди них есть ребенок. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое.

Региональное ГСУ СК ранее сообщило о 19 пострадавших. По факту случившегося возбудили дело об убийстве общеопасным способом. Жертвой взрыва стал известный военный корреспондент Владлен Татарский.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Прокуратура организовала проверку по данным о взрыве в центре Петербурга.