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    28 мая 2021, 17:01

    «Была какая-то перегрузка». Отец сломавшего позвоночник на аттракционе мальчика раскрыл подробности ЧП

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    12-летний мальчик сломал позвоночник во время катания на американских горках в Санкт-Петербурге из-за перегрузки. Об этом «360» рассказал его отец Дмитрий.

    «Там какая-то перегрузка была, скорее всего. Фиксирующие элементы безопасности, они не сработали у него. Они держали его, он не выпадал из нее (вагонетки — прим. ред.), конечно. В итоге он ударился при перегрузке в начале грудью об этот крепеж, а потом обратно спиной и получил травму», — сообщил собеседник.

    Мужчина добавил, что компрессионный перелом позвоночника выявили при проведении МРТ. Сначала было ничего не понятно — у мальчика просто болела спина. Сейчас ребенок чувствует себя нормально. Операция ему оказалась не нужна, он постепенно восстанавливается.

    «Все более-менее хорошо складывается», — добавил Дмитрий и подчеркнул, что не будет подавать иск на владельцев аттракциона, так как его сын лечится по ОМС и дополнительных расходов не было.

    Школьник сломал позвоночник в парке развлечений «Диво остров», который находится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Прокуратура Северной столицы начала проверять все обстоятельства случившегося.