«Была какая-то перегрузка». Отец сломавшего позвоночник на аттракционе мальчика раскрыл подробности ЧП

12-летний мальчик сломал позвоночник во время катания на американских горках в Санкт-Петербурге из-за перегрузки. Об этом «360» рассказал его отец Дмитрий.

«Там какая-то перегрузка была, скорее всего. Фиксирующие элементы безопасности, они не сработали у него. Они держали его, он не выпадал из нее (вагонетки — прим. ред.), конечно. В итоге он ударился при перегрузке в начале грудью об этот крепеж, а потом обратно спиной и получил травму», — сообщил собеседник.

Мужчина добавил, что компрессионный перелом позвоночника выявили при проведении МРТ. Сначала было ничего не понятно — у мальчика просто болела спина. Сейчас ребенок чувствует себя нормально. Операция ему оказалась не нужна, он постепенно восстанавливается.

«Все более-менее хорошо складывается», — добавил Дмитрий и подчеркнул, что не будет подавать иск на владельцев аттракциона, так как его сын лечится по ОМС и дополнительных расходов не было.

Школьник сломал позвоночник в парке развлечений «Диво остров», который находится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Прокуратура Северной столицы начала проверять все обстоятельства случившегося.