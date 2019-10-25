  • «Был весельчаком». Одноклассница рассказала о стрелке из военной части

    25 октября 2019, 22:26

    Кирилл Фролов

    Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в ЗАТО Горный Забайкальского края, в школе не был конфликтным и хорошо учился. Об этом РИА «Новости» рассказала его одноклассница Наталия Мухина.
    «Был весельчаком». Одноклассница рассказала о стрелке из военной части

    25 октября во время смены караула солдат-срочник Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое попали в больницу. Стрелявшего задержали. Подозреваемому 20 лет, он родом из поселка Вагай Тюменской области.

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    «Мы учились в школе в Вагае девять лет, — рассказала его одноклассница. — В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили».

    Мухина добавила, что Шамсутдинов в то время увлекался футболом, волейболом и баскетболом.

    Она была шокирована и не могла поверить в то, «что он мог такое сделать».

    О неконфликтности Шамсутдинова «360» рассказал и его одногруппник.

    В Минобороны заявили, что Шамсутдинов мог пойти на убийство из-за нервного срыва, связанного с личными обстоятельствами, а не с прохождением службы.