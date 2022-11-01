«Был в нормальном состоянии». Соседка умершего бойца ММА Писарева рассказала о спортсмене | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 18:44 «Был в нормальном состоянии». Соседка умершего бойца ММА Писарева рассказала о спортсмене Соседка умершего бойца ММА Писарева: часто видела как по вечерам он ходил на тренировки

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В Москве умер 33-летний боец смешанного стиля Александр Писарев. По данным Telegram-канала «112», причиной смерти спортсмена стало отравление опиоидами. Соседка умершего бойца рассказала «360», что всегда видела Александра в нормальном состоянии.

Она отметила, что толком не знала бойца. Женщина видела его, когда он вечерами ходил на тренировки.

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«Что он спортсмен можно было определить по ушам. Ну что он самбист или не знаю. Ну в общем вечером я постоянно его видела, как он или возвращается, или уходит. Всегда был в нормальном состоянии, но я бы не сказала, что мы с ним общались», — отметила она.

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По ее словам, в жилом доме никто из соседей особо не общается. Поэтому про жизнь спортсмена женщине мало что известно, в том числе о его личной жизни

«Вообще ничего не знала, абсолютно. Просто ходил и ходил человек. Здесь вообще в принципе дом такой, тут особо никто не общается между собой», — заключила собеседница «360».

О смерти Писарева стало известно 1 ноября. В команде спортсмена сообщили, что у него не было никаких хронических болезней. Вместе с бойцом в больницу поступила его жена. Она отметила, что накануне они пили вино и ели грибы. Спортсмен умер во сне.

Родители бойца пребывают в глубоком шоке от случившегося, сообщила «360» его экс-супруга Ирина Левченко. Она помогает родственникам в организации похорон.