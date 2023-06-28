Эксклюзив 28 июня 2023, 13:50 «Был в нетрезвом состоянии». Жена раскрыла подробности стрельбы мужа в их квартире в Нижнем Новгороде Жена стрелка из Нижнего Новгорода призналась, что он был в нетрезвом состоянии

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Стрелок из Нижнего Новгорода находился в нетрезвом состоянии, когда открыл огонь во время ссоры в квартире. Об этом сообщила его жена в комментарии «360».

«У меня сейчас находятся полицейские. Был в нетрезвом состоянии», — сказала женщина.

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Соседка снизу рассказала «360», что не слышала стрельбы. По ее словам, если пара раньше и ссорилась, то не слишком громко и не слишком сильно.

«Живет мужчина в возрасте с женой. Я встречаю его в лифте, он делает мне комплименты, и мы расходимся. Знаю, что он пенсионер — 60-70 лет», — рассказала женщина.

Другая жительница дома заявила, что во внутреннем чате соседи обсуждали, что в момент стрельбы лучше не выходить из квартир и оставаться бдительными.

«Сказали, что на седьмом этаже мужчина стрелял. Соседи говорят, что воспитывал жену. Я его даже не знаю. Мы сидели дома, не выходили. [Сотрудники правоохранительных органов] нас не впускали и не выпускали», — добавила собеседница «360».

Полиция Нижнего Новогорода задержала мужчину, который открыл стрельбу в момент ссоры с женой. Местный житель не оказал сопротивления стражам порядка. В результате случившегося никто не пострадал.

Представители МВД уточнили, что в момент конфликта с супругой мужчина 1961 года рождения выстрелил в пол на кухне. После ссоры его жена ушла из квартиры.