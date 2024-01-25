Происшествия 25 января 2024, 04:27 «Был уроженцем Тамбова». Губернатор рассказал о героизме командира самолета Ил-76 Губернатор Тамбовской области Егоров назвал героем командира Ил-76 Беззубкина РИА «Новости»

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Командиром самолета Ил-76, который потерпел крушение из-за атаки ВСУ в Белгородской области, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в Telegram-канале.

«Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин», — написал он.

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По словам Егорова, украинские боевики знали о маршруте самолета перед ударом. Губернатор назвал произошедшее трусливым и подлым поступком со стороны ВСУ. Он выразил уверенность, что виновные в происшествии понесут справедливое наказание.

Ранее друг помощника командира Ил-26 Владислава Чмирева рассказал «360», каким летчик был при жизни. По его словам, пилот был добрым, умным и отзывчивым. Собеседник назвал своего товарища настоящим героем.