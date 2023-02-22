Эксклюзив 22 февраля 2023, 13:56 «Был трезвый, ехал с работы». Знакомая сбившего детей в Королеве рассказала о происшествии Знакомая сбившего в Королеве детей водителя рассказала подробности происшествия

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Знакомая водителя, сбившего двух детей в подмосковном Королеве, рассказала подробности происшествия. В беседе с «360» женщина подтвердила, что находившийся за рулем иномарки мужчина был трезвым.

Происшествие случилось накануне вечером на улице Чапаева. Водитель иномарки Nissan сбил двух детей на пешеходном переходе, а после врезался в остановку. В результате 12-летняя девочка погибла на месте, ее пятилетний брат в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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Экспертиза показала, что мужчина не был пьян.

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«Водитель был трезвый, ехал с работы», — подтвердила знакомая владельца иномарки.

Она добавила, что сама пока мало владеет информацией о случившемся. Сейчас водитель задержан, для его защиты нанимаются адвокаты. Однако, отметила собеседница издания, ей известно, что дети выбежали на дорогу из неосвещенной части улицы.

«Дети выбежали из неосвещенного места на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. Последствия известны…» — сообщила женщина.

Мужчина находится в разводе. По словам его знакомой, они готовы связаться с родственниками, чтобы предложить им помощь.

Ранее сообщалось, что в Югре иномарка сбила двух детей, идущих по обочине дороги. Ее отбросило на детей от удара другой машиной.