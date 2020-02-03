«Был бы нокаут или смерть»: адвокат усомнился, что боксер Кушиташвили бил росгвардейца

Задержанный в центре Москвы боксер Георгий Кушиташвили находится на пике своей спортивной формы. Если бы он ударил сотрудника Росгвардии, тот отправился бы в нокаут или умер. Так считает адвокат спортсмена Александр Дегтярев.

«Георгий тяжеловес и готовится к Олимпиаде. У него сегодня сила удара более 1000 килограммов. Если бы он действительно нанес этот удар сотруднику Росгвардии в нос, был бы глубокий нокаут или летальный исход», — заявил «360» адвокат и отметил, что ничего из этого не произошло, При это сам сотрудник охраны после всего спокойно передвигался. На камерах наблюдения видно, что он не держался за голову и спокойно сел за руль.

По словам Александра Дегтярева, события развивались следующим образом. Проходящие срочную воинскую службу Кушиташвили и Оганнисян были в отгуле. Они приехали в гости к своим знакомым на Фрунзенскую набережную.

В подъезде трое росгвардейцев хотели задержать спортсменов и заломить им руки. При этом, как утвердает юрист, они не представились. Спортсмены решили, что на них напали. Однако после того, как они увидели знаки Росгвардии, то сопротивление тут же прекратили.

При этом он отметил, что речь идет о сотрудниках вневедомственной охраны, которые прикреплены к определенным объектам. Что они делали в подъезде жилого дома ночью и почему стали задерживать спортсменов — непонятно.

«После того, как ребят доставили в ОВД Хамовники, прошло где-то 30−40 минут. Там в ходе досмотра у Кушиташвили находят пакет с белым веществом», — рассказал адвокат.

По его словам, непонятно, почему боксер его не выкинул во время поездки в отдел. Но он этого не сделал, потому что просто не знал о том, что у него этот пакетик находится в кармане.

Он напомнил, что спортсмены каждую неделю сдают допинг-тесты. И ни разу экспертиза не показала, что боксеры употребляли какие-либо вещества.

«Вывод у нас следующий. Пакетик с наркотическим веществом в кармане моего подзащитного появился в непонятное время в непонятном месте. Кто это сделал — мы не знаем. Кто его туда положил — тоже. У нас есть версии, но пока их озвучивать рано», — пояснил адвокат. Он отметил, что у задержанного боксера взяли смывы с рук и срезы с ногтей, но пока результатов пока нет.

Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна остановили в минувшее воскресенье для проверки документов на Фрунзенской набережной в Москве. В ходе беседы с правоохранителями один из боксеров ударил сотрудника Росгвардии в нос. Спортсменов доставили в отдел, где в ходе обыска у Кушиташвили нашли пакетик с наркотическим веществом.

Кушиташвили отправили в изолятор временного содержания. Его обвинили в хранении наркотиков и в применении насилия в отношении представителя власти. Оганнисян проходит по делу свидетелем. В понедельник военный суд решит вопрос об аресте спортсмена.