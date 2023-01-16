Происшествия 16 января 2023, 12:53 Быки во время «Индийской корриды» покалечили около 60 человек

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На юге Индии в воскресенье, 15 января, в честь праздника плодородия проходило ежегодное укрощение быков, в ходе которого пострадали около 60 человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство ANI News.

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«Индийская коррида» проходит каждый год в честь праздника плодородия Понгал в южном штате Тамилнад. На улицы выпускают быков, которых нужно укротить, схватив за рога. В результате первого из трех дней празднования пострадали не менее 60 человек. Из них 20 — получили серьезные травмы, которые потребовали госпитализации. Еще, по меньшей мере, 40 участникам праздника первую помощь оказали на месте.