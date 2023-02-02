Эксклюзив 02 февраля 2023, 15:02 Бык ворвался на курорт «Роза Хутор» в Сочи. Отдыхающие еще никогда не ездили так быстро Представители курорта «Роза Хутор» объяснили появление быка на трассе

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Бык ворвался на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи. Животное мчало по трассе, распугивая отдыхающих. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что рогатый пытался бодаться.

Представители курорта в комментарии «360» сообщили, что появление быка стало крайне неожиданным. Такое случается не каждый день, но сотрудники быстро и успешно среагировали, подчеркнули в пресс-службе.

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Представители «Розы Хутор» предположили, что бык случайно забежал на территорию с пастбищ, расположенных в Сочинском нацпарке. Спасатели курорта оперативно выдворили животное за пределы трасс. Его временно изолировали в закрытой для гостей зоне, а подходы к трассам усилили сетями.

«Мы проинформировали представителей Сочинского нацпарка и сейчас ждем их специалистов для эвакуации животного», — добавили в пресс-службе.

По данным курорта, в результате ЧП никто не пострадал. Никто из отдыхающих за медпомощью не обращался.

Один из отдыхающих в беседе с «360» рассказал, что совсем рядом с быком оказались два человек в красных куртках.

«Ситуация, конечно: захочешь — не придумаешь», — поделился он.

Отдыхающий отметил, что бык кидался на людей, причем никого не боялся и вел себе весьма уверенно.

По данным Telegram-канала Mash, бык успел боднуть трех человек. Получили ли они травмы, источник канала не уточнил.