Происшествия 09 июня 2023, 17:44 Бык, оказавшийся на улице без владельца, повредил несколько машин в Ростовской области

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В городе Батайск Ростовской области бык, оставшийся без владельца, повредил несколько машин. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Случай произошел в четверг, 8 июня. Животное разгуливало по улицам с оборванным поводком.

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«Судя по всему, животное было не в настроении и повредило много автомобилей», — написал автор публикации.

Местные жители сумели остановить быка. Теперь они ищут его владельца.