09 июня 2023, 17:44
Бык, оказавшийся на улице без владельца, повредил несколько машин в Ростовской области
В городе Батайск Ростовской области бык, оставшийся без владельца, повредил несколько машин. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Случай произошел в четверг, 8 июня. Животное разгуливало по улицам с оборванным поводком.
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«Судя по всему, животное было не в настроении и повредило много автомобилей», — написал автор публикации.
Местные жители сумели остановить быка. Теперь они ищут его владельца.
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