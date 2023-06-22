Происшествия 22 июня 2023, 21:32 Бык насмерть затоптал женщину и ее 15-летнего сына под Ярославлем

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Бык насмерть затоптал 44-летнюю женщину и ее 15-летнего сына в Некоузском районе Ярославской области. Об этом сообщили «Народные новости».

Ситуация произошла накануне, 21 июня. Мальчик пас коров. В какой-то момент на него набросился разъяренный бык. Мать, не дождавшись ребенка, пошла его искать и тоже погибла из-за животного.

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Тела родственников обнаружил старший сын. Он обратился в полицию. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Быка пришлось умертвить.