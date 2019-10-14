Бык напал на пастуха в Ленобласти и убил его

По данным издания, 55-летний мужчина погиб накануне около поселка Ганино. При перемещении стада коров бык напал на пастуха. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.