Бык напал на пастуха в Ленобласти и убил его
В Ленинградской области правоохранители проводят проверку после гибели пастуха, которого убил бык. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональное СУ СК.
По данным издания, 55-летний мужчина погиб накануне около поселка Ганино. При перемещении стада коров бык напал на пастуха. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.