Бык до смерти забодал россиянина

Житель Тверской области погиб после нападения пасущегося быка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в настоящее время проводится проверка.

По данным ведомства, животное напало на мужчину в минувшую среду, 11 августа, в Селижаровском муниципальном округе. Мужчина оказался на территории, где пасут крупный рогатый скот.

Местный житель подошел к быку на опасное расстояние, и животное напало на него. Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу, где он скончался.

Следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Они уже осмотрели место нападения быка и пообщались с очевидцами. По результатам проверки сотрудники ведомства примут решение о заведении уголовного дела.