Эксклюзив 15 апреля 2024, 18:49 Бутылка взорвалась в руках шестилетнего ребенка в Марьиной Роще, мальчик пострадал Источник «360»: ребенок пострадал при взрыве бутылки с воском в Москве Pxhere

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Стеклянная бутылка взорвалась в руках шестилетнего ребенка в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще. Как сообщил источник «360», мальчик пострадал.

«Лицо красное. Возможно, аллергическая реакция», — передал источник.

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Ожогов мальчик не получил. Взрыв прогремел, когда с сосудом играли двое детей. Обошлось без дальнейшего возгорания. Сейчас с пострадавшим ребенком находится бабушка. Подробности происшествия выясняются.

Ранее четыре ребенка погибли при пожаре в Воскресенске. Возгорание началось в частном доме, пламя охватило 150 квадратных метров здания.