Происшествия 15 июля 2023, 14:13 Бурый медведь загрыз девушку в Магадане Бурый медведь загрыз девушку в районе танкодрома в Магадане Freepik

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Бурый медведь 15 июля загрыз девушку в районе танкодрома в Магадане. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Колымы».

Сообщение о нападении хищника на девушку поступило в дежурную часть МВД России по Магадану в 15:00.

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«Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», — указано в сообщении.

Медведя ликвидировали. Следователи начали осматривать место происшествия.

Это уже не первый случай нападения животных на людей в Магадане. Так, в районе жилого сектора на Нагаевской сопке передвигалась медведица с медвежонком. Подрастающий хищник напал на двух лесников. Еще одной жертвой медведя стала женщина, которая отправилась в лес на сопку.

Спецслужбы всеми способами пытаются обезопасить население. Специалисты считают, что медведи начали мигрировать либо в поисках пищи, либо спасаясь от лесных пожаров.