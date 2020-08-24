Бурый медведь напал на чукотских охотников

На морских охотников из села Энурмино напал бурый медведь. Один человек пострадал.

Группа морских чукотских охотников занимались разделкой туши моржа в селе Энурмино, когда на них напал бурый медведь. После нападения пришлось госпитализировать 23-летнего юношу с множественными ранами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя территориально-соседской общины «Дауркин» Станислава Таенома.

По словам председателя, охотники сидели за скалами, поэтому не заметили приближающихся животных. Один медведь пошел в нападение, а второй остался в стороне. Большинство охотников быстро среагировали и разбежались, но одного мужчину медведь успел схватить.

В итоге медведя застрелили, а пострадавшего отправили в больницу с серьезными ранами. Отмечается, что состояние юного охотника тяжелое.

Ранее стало известно о нападении медведя на жилой дом на Аляске. Хищник забрался в гостиную, в которой находилось 10 детей. Однако американцу удалось спасти семейство от медведя с помощью громких криков. Животное испугалось и убежало.