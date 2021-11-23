Бурятский семиклассник спас ребенка из проруби

Семиклассник из бурятского поселка Гусиное озеро спас младшего товарища, провалившегося в полынью. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Увидев, что 10-летний мальчик провалился под лед, школьник вспомнил инструкции, которые давали в школе сотрудники МЧС, проводившие открытый урок. Он подполз к товарищу по льду и помог ему выбраться.

«Протянул палку и крикнул: „Хватайся!“. Но он видимо был в таком шоке, что отбросил ее в сторону. И мне пришлось подползать к [нему]. Удалось! [Он] сразу схватился за руку. Скорее всего, у меня скаканул адреналин, откуда-то взялись силы, вытянуть его из полыньи, хотя он не такой маленький», — рассказал школьник.

В МЧС Бурятии уже узнали о поступке 13-летнего героя и готовятся отметить его наградой.