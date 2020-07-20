Бурятский депутат погиб в ДТП

«Народный Хурал Республики Бурятия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова», — говорится в сообщении сайта бурятского парламента.

Произошедшее в пресс-службе назвали невосполнимой утратой и выразили соболезнования родным и близким погибшего. Коллеги отметили, что Лоншаков был «настоящим товарищем, опытным депутатом, добрым и чутким человеком».

Александр Лоншаков родился в 1970 году в бурятском селе Курумкан. Он занимался строительством и ремонтом дорог в регионе. Депутатом Лоншаков стал в 2015 году. По данным сайта Народного Хурала Бурятии, он внес большой вклад в законотворческую деятельность парламента и в своей работе отстаивал интересы жителей республики.