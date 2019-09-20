Буря в Тюменской области сорвала крыши домов и повредила машины

Сотрудники ведомства отметили, что во время бури никто не пострадал.

«Повреждена крыша школы № 27 Тюмени, сорвало листы с кровли двух жилых домов в Абатском и Тюменском районах. Зарегистрировано падение деревьев, рекламных щитов, мачт освещения, дорожных знаков», — сказали в пресс-службе МЧС.

В департаменте регионального здравоохранения рассказали, что во время непогоды на коляску с ребенком упало дерево. Мать обратилась к медикам, малыш не пострадал.

В администрации Тюмени рассказали, что с улиц города откачали две тысячи бочек воды (1,1 тысячи кубических метров).