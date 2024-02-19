19 февраля 2024, 11:26
Бургерную в Приморье после массового отравления закрыли до устранения нарушений
Прокуратура Приморья подала иск в суд на бургерную после массового отравления
Прокуратура Приморья предъявила в суд иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске. В кафе отравились порядка 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
«Прокуратура в судебном порядке добивается устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, повлекших отравление граждан в кафе», — указали в ведомстве.
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Прокурорская проверка показала, что бургерная нарушала законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По решению суда, кафе запретили оказывать услуги общественного питания до фактического устранения нарушений.
Ранее Telegram-канал «112» заявил о массовом отравлении жителей Дальнереченска. По информации издания, в наггетсах и соусах одного из кафе обнаружили сальмонеллу. Работу бургерной приостановили, по факту отравления возбудили дело.
Суд
Питание
Приморье
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