Происшествия 19 февраля 2024, 11:26 Бургерную в Приморье после массового отравления закрыли до устранения нарушений Прокуратура Приморья подала иск в суд на бургерную после массового отравления Unsplash

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Прокуратура Приморья предъявила в суд иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске. В кафе отравились порядка 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура в судебном порядке добивается устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, повлекших отравление граждан в кафе», — указали в ведомстве.

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Прокурорская проверка показала, что бургерная нарушала законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По решению суда, кафе запретили оказывать услуги общественного питания до фактического устранения нарушений.

Ранее Telegram-канал «112» заявил о массовом отравлении жителей Дальнереченска. По информации издания, в наггетсах и соусах одного из кафе обнаружили сальмонеллу. Работу бургерной приостановили, по факту отравления возбудили дело.