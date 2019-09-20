Заключенные попытались устроить бунт в дагестанской колонии

Несколько осужденных попытались устроить бунт в колонии № 7 в Дагестане. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

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Заключенные решили устроить беспорядки 20 сентября в исправительной колонии общего режима № 7. Несколько осужденных, «поддерживающих криминальную субкультуру», попытались организовать протест и вовлечь других преступников.

Бунт удалось пресечь, а руководство учреждения вместе с представителями прокуратуры провели разъяснительную беседу. Осужденным озвучили, какое наказание их может ждать за противоправные действия в колонии. В итоге ситуацию удалось разрешить без применения каких-либо спецсредств или грубой силы.

Сейчас колония № 7 в поселке Тюбе работает в штатном режиме. По какой именно причине заключенные хотели устроить беспорядки пока не сообщается.