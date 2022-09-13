Бульдозер наехал на строительную будку в Нижегородской области. Два человека погибли | 360°

Все новости

Мир

13 сентября 2022, 17:52

Литва закрыла въезд россиянам на фоне продления режима чрезвычайного положения

Происшествия

13 сентября 2022, 17:47

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке на улице Красного Маяка в Москве

Реклама

Эксклюзив

13 сентября 2022, 17:38

Организатором новом витка конфликта между Арменией и Азербайджаном стали США

Важное

13 сентября 2022, 17:34

Уникальные отделения реанимации и эндокринологии для детей открыли в Мытищах — Андрей Воробьев

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:32

Детский сад и школа откроются в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье в 2023 году

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:29

Премьера иммерсивного спектакля о женской любви состоялась в Ногинске

Подмосковье

13 сентября 2022, 17:27

Дополнительные турникеты установили на трех станциях в Подмосковье

Мир

13 сентября 2022, 17:26

ООН заявила о невозможности решить продовольственный кризис без России

Криминал

13 сентября 2022, 17:24

Сообщник подозреваемой в убийстве Дугиной замел «цифровой след»

Происшествия

13 сентября 2022, 17:13

Бульдозер наехал на строительную будку в Нижегородской области. Два человека погибли

Читать 360tv в

В Бутурлинском районе Нижегородской области скончались два человека в результате наезда бульдозера на строительную будку. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как разъяснили в Госинспекции труда, инцидент произошел 12 сентября в 19:37. Около села Кочуново 51-летний водитель бульдозера выпал из кабины, после чего транспортное средство врезалось в строительную будку.

Реклама

Во время происшествия погибли 51-летний и 30-летний мужчины, также есть пострадавший.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама