Бульдозер наехал на строительную будку в Нижегородской области. Два человека погибли | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 17:13 Поделиться Telegram

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Viber Бульдозер наехал на строительную будку в Нижегородской области. Два человека погибли

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В Бутурлинском районе Нижегородской области скончались два человека в результате наезда бульдозера на строительную будку. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как разъяснили в Госинспекции труда, инцидент произошел 12 сентября в 19:37. Около села Кочуново 51-летний водитель бульдозера выпал из кабины, после чего транспортное средство врезалось в строительную будку.

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Во время происшествия погибли 51-летний и 30-летний мужчины, также есть пострадавший.

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