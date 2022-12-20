Происшествия 20 декабря 2022, 18:25 Буксирующая фура спровоцировала пробку в Нижнем Тагиле

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Масштабная пробка образовалась на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Она возникла из-за буксирующей фуры и сильного гололеда. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на «Инцидент Нижний Тагил».

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Затор возник около восьми утра на Тагилстрое неподалеку от улицы Металлургов и улицы Комсомольской. Длина пробки составила более одного километра. Фура застряла на перекрестке и не смогла выехать, из-за чего за ней выстроился ряд автомобилей. Спровоцировали затор на дороге неблагоприятные погодные условия.