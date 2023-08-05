Происшествия 05 августа 2023, 19:24 Буксир затонул в Суэцком канале после столкновения с танкером Администрация Суэцкого канала сообщила о затонувшем после столкновения буксире Unsplash

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В Суэцком канале затонуло буксирное судно после столкновения с танкером. Начались спасательные работы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на администрацию водной артерии.

Танкер Chinagas Legend, направлявшийся из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, который принадлежал администрации канала, уточнили в сообщении.

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ЧП случилось в районе Эль-Баллах на 51-м километре водной артерии. В результате буксирное судно затонуло.

«Морская спасательная бригада была направлена на спасение экипажа буксирного судна, состоящего из семи человек», — указали в администрации канала.

В начале июня в Суэцком канале сломался нефтяной танкер Seavigour, направляющийся из России в Китай. К судну направили три буксира для стыковки. Регулярное судоходство по каналу с северного направления остановили.