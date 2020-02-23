Буксир повредил стойку шасси пассажирского самолета в Южно-Сахалинске

Самолет «России» должен был вылететь из аэропорта Южно-Сахалинска в Москву, но не смог этого сделать. Во время буксировки у лайнера повредилась передняя стойка шасси. Пассажиров вернули в аэропорт и отправят в столицу другим рейсом.

«Во время буксировки службами аэропорта Южно-Сахалинск воздушного судна авиакомпании „Россия“, вылетающего рейсом FV6284 Южно-Сахалинск — Москва произошло повреждение носовой стойки лайнера буксировочным водилом (приспособлением для перемещения самолета у терминала)», — сообщил «360» официальный представитель перевозчика.

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После инцидента самолет осмотрели специалисты технической службы, которые решили отстранить борт от полетов. Всех пассажиров сняли с лайнера и разместили в терминале аэропорта. Позже они смогут вылететь в Москву на другом самолете. Рейс SU1742 будет выполнять авиакомпания-партнер «России».

«Время вылета рейсов не определено, так как на данный момент аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за сложных погодных условий: сильный снег, метель, видимость 350 метров», — объяснили в авиакомпании.