Буксир повредил стойку шасси пассажирского самолета в Южно-Сахалинске
«Во время буксировки службами аэропорта Южно-Сахалинск воздушного судна авиакомпании „Россия“, вылетающего рейсом FV6284 Южно-Сахалинск — Москва произошло повреждение носовой стойки лайнера буксировочным водилом (приспособлением для перемещения самолета у терминала)», — сообщил «360» официальный представитель перевозчика.
После инцидента самолет осмотрели специалисты технической службы, которые решили отстранить борт от полетов. Всех пассажиров сняли с лайнера и разместили в терминале аэропорта. Позже они смогут вылететь в Москву на другом самолете. Рейс SU1742 будет выполнять авиакомпания-партнер «России».
«Время вылета рейсов не определено, так как на данный момент аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за сложных погодных условий: сильный снег, метель, видимость 350 метров», — объяснили в авиакомпании.