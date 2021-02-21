Буксир направили к потерявшему ход в Баренцевом море российскому траулеру

Российский рыболовный траулер Polaris потерял ход в Баренцевом море. Как сообщили «360» в спасательно-координационном центре Росморречфлота, у судна остановился главный двигатель. В ведомстве отметили, что сигнала бедствия траулер не подавал.

Остановка произошла во время хода Polaris в район промысла в Баренцевом море.

«Произошла остановка главного двигателя. К аварийному судну следует буксир „Мурманрыба“. Подходит он к нему сегодня вечером, в 21:00, по условиям погоды. Обстановка там нормальная. Обнаружили поступление воды в систему охлаждения. Угрозы экипажу и судну нет», — заявил представитель ведомства.

По данным «Интерфакса» в экипаж траулера Polaris входят 10 человек. По предварительным данным, владеет судном компания Nord West float.



В данный момент траулер Polaris встал в 81 километре от Зубовской губы, у полуострова Рыбачий.