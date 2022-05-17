Буксир «Малик» затонул в Санкт-Петербурге

Буксир «Малик», который находился на ремонте, затонул у берегов Канонерского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры.

На месте происшествия побывали заместитель прокурора Сергей Подхалюзин и старший помощник прокурора Никита Малофеев. Ведомство проведет проверку произошедшего. По предварительным данным, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не было.