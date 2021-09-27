27 сентября 2021, 20:17
Буйный пациент попытался задушить врача во время приема в Сочи
Житель Сочи попытался задушить врача-рентгенолога городской больницы № 4 во время приема. Подозреваемый накинулся на женщину со спины и накинул ей на шею ремень в тот момент, когда пострадавшая заполняла документы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу УВД по Сочи.
На крики врача вовремя подоспела санитарка. Она ударила мужчину шваброй. Охранники задержали мужчину, а после передали его полиции.
Против мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.