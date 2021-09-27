Буйный пациент попытался задушить врача во время приема в Сочи

Житель Сочи попытался задушить врача-рентгенолога городской больницы № 4 во время приема. Подозреваемый накинулся на женщину со спины и накинул ей на шею ремень в тот момент, когда пострадавшая заполняла документы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу УВД по Сочи.

На крики врача вовремя подоспела санитарка. Она ударила мужчину шваброй. Охранники задержали мужчину, а после передали его полиции. Против мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.