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    27 сентября 2021, 20:17

    Буйный пациент попытался задушить врача во время приема в Сочи

    Арина Бобкова

    Житель Сочи попытался задушить врача-рентгенолога городской больницы № 4 во время приема. Подозреваемый накинулся на женщину со спины и накинул ей на шею ремень в тот момент, когда пострадавшая заполняла документы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу УВД по Сочи.

    На крики врача вовремя подоспела санитарка. Она ударила мужчину шваброй. Охранники задержали мужчину, а после передали его полиции.

    Против мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.