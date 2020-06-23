Буйный москвич напал на полицейских при задержании и попал в психушку. Видео

Житель одной из квартир в Ясном проезде в Москве напал на своего отца. На место происшествия прибыли полицейские. Буйный москвич с кулаками бросился на трех стражей порядка. После потасовки агрессивного мужчину задержали. В распоряжении «360» появилось видео нападения на полицейских.

На кадрах видно, как мужчина сначала отказывается открывать сотрудникам органов. После предупреждения о том, что полицейские откроют огонь, полуголый москвич выскочил из квартиры и напал на них. Он категорически не хотел подчиниться и около минуты размахивал кулаками.

«16 июня в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Ясном проезде мужчина нанес телесные повреждения своему отцу. Прибывшими на место сотрудниками ППС был установлен гражданин 1986 года рождения, который при виде полицейских повел себя агрессивно», — рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Он никак не реагировал на призыв прекратить себя так вести и устроил драку с полицейскими. После задержания мужчину отвезли в психиатрическую клинику. Сейчас следователи решают, что делать с буяном.