Буйного пассажира с ножами и молотком сняли на видео в автобусе в Петербурге

В Санкт-Петербурге при задержании умер пассажир автобуса. Буйный мужчина зашел в салон с ножами и молотком и начал размахивать ими и кромсать обивку сидений. В распоряжении «360» появилось видео дебоша.

ЧП произошло на проспекте Народного Ополчения. На кадрах видно, что другие люди вышли из автобуса. Неадекватный мужчина остался один. Сначала он отбивался от воображаемых оппонентов, а потом переключил свое внимание на пассажирские кресла. Помимо этого, он бил себя молотком.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что дебошир находился под действием наркотиков. Когда один из прибывших на место сотрудников полиции применил слезоточивый газ, пассажир головой пробил боковое стекло и упал на асфальт. После этого он смог подняться, но его задержали.

Правоохранители вызвали скорую и оказали пострадавшему первую помощь, но еще до прибытия медиков он умер. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стали передозировка наркотиков и травмы головы.